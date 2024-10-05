Beşiktaş, mağlubiyetle başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ'a deplasmanda 99-95 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, mağlubiyetle başladı!
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05 Ekim 2024 22:32
Son güncelleme 05 Ekim 2024 23:03
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş, sahadan 99-95'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5

1. Periyot: 30-30

Devre: 54-50

3. Periyot: 73-73

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