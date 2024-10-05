Beşiktaş, mağlubiyetle başladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ deplasmanına konuk oldu.
Beşiktaş, sahadan 99-95'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5
1. Periyot: 30-30
Devre: 54-50
3. Periyot: 73-73
Beşiktaş, sahadan 99-95'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Yiğitcan Saybir 14, Tolga Geçim 4, Thompson 3, Özgür Cengiz, Trifunovic 1, Berk Demir 6, Obrien 20, Bankston 11
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 26, Needham 12, Berk Uğurlu 5, Sleva 3, Terry 5, Allman 17, Yiğit Arslan 5, Morgan 9, Kerem Konan 8, Martin 5
1. Periyot: 30-30
Devre: 54-50
3. Periyot: 73-73