Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti
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03 Eylül 2022 20:14
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Macaristan'da Vasas Obuda ve Bekescsabai Röplabda SE takımlarında forma giydiği aktarılan Strunjak'ın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı terleteceği ifade edildi.

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