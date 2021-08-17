Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın rakibi St. Pölten

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk maçında 18 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'nın St. Pölten ekibiyle karşılaşacak.



Siyah-beyazlı takım, eleme turunda St. Pölten'in yanı sıra İtalya'nın Juventus ve Kuzey Makedonya'nın Kamenica Sasa ekipleriyle 8. Grup'ta yer alıyor.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda siyah-beyazlı ekibin, Torino'da St. Pölten ile yapacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.



Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'i yenmesi halinde Juventus-Kamenica Sasa maçının galibiyle 21 Ağustos'ta final karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, St. Pölten'e mağlup olması halinde ise Juventus-Kamenica Sasa maçının mağlubuyla 21 Ağustos'ta üçüncülük müsabakası oynayacak.



Vodafone'dan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi temsilcisi Beşiktaş'a destek mesajı





Vodafone'un teknolojiden futbola her alanda cinsiyetçi algının kırılması hedefiyle başlattığı "Ben Varım" hareketi kapsamında hem isim hem de göğüs sponsoru olduğu Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ilk maçını yarın Torino'da Türkiye saatiyle 22.00'de Avusturya'nın St. Pölten takımıyla oynayacak olan siyah-beyazlı kadın futbolculara, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de başarılar diledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, şunları kaydetti:



"Tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek ve artırmak hepimizin görevi. 'Kadınlar futbol oynayamaz' şeklindeki bilinçsiz ön yargı, yıllarca kadınları futboldan uzak tuttu. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla futbolda 'Ben Varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na başarılar diliyoruz."



- 2. eleme turu için mücadele edecek



Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, St. Pölten'e mağlup olması halinde Juventus-Kamenica Sasa maçının mağlubuyla 21 Ağustos'ta üçüncülük müsabakası oynayacak.



Takım, önce St. Pölten'i sonrasında Juventus-Kamenica Sasa eşleşmesinin galibini mağlup etmesi durumunda ise 2. eleme turuna yükselecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi 22 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 2. eleme turu maçları 31 Ağustos-1 Eylül ve 8-9 Eylül'de oynanacak.



- Kadın futboluna tam destek



Kadın futbolunu destekleyen Vodafone, kurulduğu günden bu yana destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na bu yıl göğüs sponsorluğunun yanı sıra isim sponsoru da oldu.



Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın geçen yıl Vodafone Park'ta Atletico de Madrid Kadın Futbol Takımı ile oynadığı Vodafone Kupası 33 bin izleyiciyle tribün rekoru kırmış ve Türkiye'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olmuştu.



Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, bu yıl ayrıca Antalya'da düzenlenen Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon oldu.







