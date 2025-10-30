Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Sarp Yiğit getirildi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğüne uzun yıllar boyunca Beşiktaş Futbol Akademisi'nde antrenörlük ve teknik sorumlu görevlerinde bulunan Sarp Yiğit getirilmiştir. Sarp Yiğit'e yeni görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Burak Sidar ile yollar ayrılmıştı.
