Beşiktaş istemişti, Belçika'ya transfer oldu!

devre arası transfer döneminde ilgilendiği belirtilenyeni takımı belli oldu.Standard Liege, Milan'dan 22 yaşındaki Hırvat futbolcu Alen Halilovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.Belçika ekibi, Halilovic ile 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını ve satın alma opsiyonuna sahip olduklarını açıkladı.Milan'da bu sezon 3 maça çıkan Halilovic, 60 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.