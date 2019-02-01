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Beşiktaş istemişti, Belçika'ya transfer oldu!

Beşiktaş ile daha önce ismi anılan Alen Halilovic, Belçika ekibi Standar Liege'e transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş istemişti, Belçika'ya transfer oldu!
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01 Şubat 2019 01:36
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği belirtilen Alen Halilovic'in yeni takımı belli oldu.

Standard Liege, Milan'dan 22 yaşındaki Hırvat futbolcu Alen Halilovic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Belçika ekibi, Halilovic ile 1.5 yıllık anlaşma yaptıklarını ve satın alma opsiyonuna sahip olduklarını açıkladı.

Milan'da bu sezon 3 maça çıkan Halilovic, 60 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.



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