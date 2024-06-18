Nate Sestina'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Nate Sestina, Valencia Basket'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nate Sestina'nın yeni adresi belli oldu
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18 Haziran 2024 15:06
Fenerbahçe Beko'nun yollarını ayırdığı Nate Sestina'nın yeni adresi belli oldu.

Valencia Basket resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nate Sestina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

35 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 35 resmi maça çıkan Nate Sestina bu karşılaşmalarda 3.6 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları tutturdu.

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