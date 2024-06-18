Fenerbahçe Beko'nun yollarını ayırdığı Nate Sestina'nın yeni adresi belli oldu.
Valencia Basket resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nate Sestina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
35 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 35 resmi maça çıkan Nate Sestina bu karşılaşmalarda 3.6 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları tutturdu.
Valencia Basket resmi sitesinden yaptığı açıklamada Nate Sestina ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
35 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko formasıyla EuroLeague'de 35 resmi maça çıkan Nate Sestina bu karşılaşmalarda 3.6 sayı ve 1.5 ribaund ortalamaları tutturdu.
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