Montella'dan erteleme açıklaması!

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te ilk maçımız olan Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella, "Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız.'' dedi.

Fazla yağmur yağmasına değinen Montella, "Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır ve oyun oynamamıza izin verir. Bu maçın ertelenmesini istemem. Taraftarlarımız umarım bize ekstra güç olmaya devam eder." ifadelerini kullandı.