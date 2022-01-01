Sırbistan'a Filip Kostic'ten kötü haber!

Sırbistan Milli Takımı'nda grubun ilk maçı olan İngiltere karşısında sakatlanan Filip Kostic'ten kötü haber geldi.



Sol diz dış yan bağlarından sakatlanan yıldız oyuncu Kostic, takımının EURO 2024'ün kalan maçlarında forma giyemeyecek.



Sırbistan'tan yapılan açıklamada, Kostic'in tedavisinin en az 2 hafta süreceği ve takımının Slovenya ile oynayacağı maçı izledikten sonra milli takım kampından ayrılacağı belirtildi.



