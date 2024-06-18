Raptors, Scottie Barnes'ın sözleşmesini uzatmak istiyor

Toronto Raptors'ın, bu yaz Scottie Barnes'ın sözleşmesini uzatmayı planladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors, Scottie Barnes'ın sözleşmesini uzatmak istiyor
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18 Haziran 2024 15:10
Toronto Raptors'ın, bu yaz Scottie Barnes'ın sözleşmesini uzatmayı planladığı iddia edildi.

HoopsHype'tan Michael Scotto, Raptors'ın bu yaz Barnes'ın kontratını uzatmaya çalışacağını söyledi.

Barnes geçtiğimiz sezonu 19.9 sayı ve 8.2 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.

Takımın ayrıca bu yaz Bruce Brown'ı takas etmesinin beklendiği de belirtilmişti.

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