Toronto Raptors'ın, bu yaz Scottie Barnes'ın sözleşmesini uzatmayı planladığı iddia edildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Raptors'ın bu yaz Barnes'ın kontratını uzatmaya çalışacağını söyledi.



Barnes geçtiğimiz sezonu 19.9 sayı ve 8.2 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.



Takımın ayrıca bu yaz Bruce Brown'ı takas etmesinin beklendiği de belirtilmişti.





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