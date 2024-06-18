Filenin Efeleri, Bulgaristan'a kayıp!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ilk maçında Bulgaristan'a 3-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, Bulgaristan'a kayıp!
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18 Haziran 2024 20:17
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmada 8'nci mağlubiyetini yaşadı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki ikinci maçını, 20 Haziran Perşembe günü TSİ 14.00'te Arjantin ile oynayacak.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Bulgaristan: Grozdanov, Nikolov, Asparuhov, Petkov, Dimitrov, Tatarov (Bozhilov, Valchinov, Stankov, Karyagin, Bardarov)

Türkiye: Kaan Gürbüz, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matiç (Volkan Döne, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija)

Setler: 27-25, 25-20, 12-25, 25-22

Süre: 101 dakika

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