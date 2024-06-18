Beşiktaş'tan Mats Hummels'e teklif

Gabriel Paulista'yı resmen renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gözler Mats Hummels'e çevrildi.
TEKLİF YAPILDI
Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan 35 yaşındaki Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptığı iddia edildi.
Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS'ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği bildirildi.
Avrupa'dan da Roma ve Mallorca'nın takip ettiği Hummels'in Beşiktaş'a henüz net bir yanıt vermediği ve teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Alman futbolcunun kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
TEKLİF YAPILDI
Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan 35 yaşındaki Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptığı iddia edildi.
Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS'ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği bildirildi.
Avrupa'dan da Roma ve Mallorca'nın takip ettiği Hummels'in Beşiktaş'a henüz net bir yanıt vermediği ve teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Alman futbolcunun kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor.
40 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.