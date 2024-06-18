Beşiktaş'tan Mats Hummels'e teklif

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mats Hummels'e sözleşme teklif etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Mats Hummels'e teklif
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18 Haziran 2024 11:44
Son güncelleme 18 Haziran 2024 11:45
Gabriel Paulista'yı resmen renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gözler Mats Hummels'e çevrildi.

TEKLİF YAPILDI

Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılan 35 yaşındaki Alman stopere 1+1 yıllık teklif yaptığı iddia edildi.

Deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan ve ABD ligi MLS'ten aldığı cazip tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak istediği bildirildi.



Avrupa'dan da Roma ve Mallorca'nın takip ettiği Hummels'in Beşiktaş'a henüz net bir yanıt vermediği ve teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Alman futbolcunun kısa süre içinde tercihini yapması bekleniyor.

40 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 40 resmi maça çıkan Mats Hummels bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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