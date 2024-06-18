Jose Mourinho eski öğrencisini getiriyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına başladı. Portekizli teknik direktörün raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin transferde büyük oynadığı öğrenildi.
ESKİ YILDIZINI İSTİYOR
Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Serie A devinin genç yıldızını gündemine aldığı aktarıldı. 19 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis bedeli dudak uçuklattı.
Fenerbahçe, Juventus forması giyen Dean Huijsen'in peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki stoperin transferini istediği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Dean Huijsen transferinde devreye girdiği aktarıldı.
MOURINHO BİZZAT DEVREDE
Portekizli çalıştırıcının, 19 yaşındaki stoperin transferinde anlaşma için çaba sarf ettiği vurgulandı. Juventus'un Dean Huijsen için talep ettiği bonservis bedelinin netlik kazandığı kaydedildi.
Serie A devinin, 19 yaşındaki savunmacı için 30 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğu aktarıldı. Dean Huijsen, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Roma forması giydi.
Roma'da 14 maça çıkan Hollanda asıllı İspanyol stopere, 3 mücadelede şans veren isim Jose Mourinho oldu.
ESKİ YILDIZINI İSTİYOR
Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Serie A devinin genç yıldızını gündemine aldığı aktarıldı. 19 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis bedeli dudak uçuklattı.
Fenerbahçe, Juventus forması giyen Dean Huijsen'in peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki stoperin transferini istediği belirtildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Dean Huijsen transferinde devreye girdiği aktarıldı.
MOURINHO BİZZAT DEVREDE
Portekizli çalıştırıcının, 19 yaşındaki stoperin transferinde anlaşma için çaba sarf ettiği vurgulandı. Juventus'un Dean Huijsen için talep ettiği bonservis bedelinin netlik kazandığı kaydedildi.
Serie A devinin, 19 yaşındaki savunmacı için 30 milyon euro bonservis beklentisinin bulunduğu aktarıldı. Dean Huijsen, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Roma forması giydi.
Roma'da 14 maça çıkan Hollanda asıllı İspanyol stopere, 3 mücadelede şans veren isim Jose Mourinho oldu.