Beşiktaş'tan santrfor transferi için resmi adım

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Sheraldo Becker'e çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan santrfor transferi için resmi adım
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18 Haziran 2024 15:39
Giovanni van Bronckhorst sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş santrfor takviyesi için sürpriz bir isme yöneldi.

HEDEF SOCIEDAD'IN GOLCÜSÜ

Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Sheraldo Becker için harekete geçti.



Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Surinamlı golcü için resmi teklif yaptığı söylendi.

15 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 15 resmi maça çıkan Sheraldo Becker bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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