Beşiktaş'tan santrfor transferi için resmi adım

Giovanni van Bronckhorst sonrasında transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş santrfor takviyesi için sürpriz bir isme yöneldi.
HEDEF SOCIEDAD'IN GOLCÜSÜ
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Sheraldo Becker için harekete geçti.
Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Surinamlı golcü için resmi teklif yaptığı söylendi.
15 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 15 resmi maça çıkan Sheraldo Becker bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
HEDEF SOCIEDAD'IN GOLCÜSÜ
Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Real Sociedad forması giyen Sheraldo Becker için harekete geçti.
Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Surinamlı golcü için resmi teklif yaptığı söylendi.
15 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 15 resmi maça çıkan Sheraldo Becker bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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