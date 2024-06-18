West Ham resmen harekete geçiyor

West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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West Ham resmen harekete geçiyor
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18 Haziran 2024 09:48
Son güncelleme 18 Haziran 2024 09:53
Premier Lig takımlarından West Ham United, uzun süredir takip altında tuttuğu Jayden Oosterwolde'nin transferi için düğmeye basıyor.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Olağanüstü bir teklif olmazsa satmayı düşünmüyoruz" dediği Hollandalı sol beki çok isteyen İngiliz ekibi, önümüzdeki hafta sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacak.



Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon Euro'nun altında herhangi bir rakama masaya oturmayı düşünmüyor. West Ham United'ın önümüzdeki haftalarda resmi teklif yapması bekleniyor.

Öte yandan Napoli yerel basınından Calcionapoli, Fenerbahçe'nin Jayden'ın takımdan ayrılması durumunda Napoli'den Mario Rui'yi alacağını yazdı.

43 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı. 

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