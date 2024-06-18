Wolverhampton, 17'lik yıldızı kadrosuna kattı

Wolverhampton, Sport Recife'den 17 yaşındaki sağ bek Pedro Lima'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton, 17'lik yıldızı kadrosuna kattı
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18 Haziran 2024 16:45
Premier Lig ekibi Wolverhampton, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda İngiliz ekibi, kadrosuna genç bir yıldızı kattı.

Wolverhampton, Brezilya Ligi ekibi Sport Recife'de forma giyen 17 yaşındaki sağ bek Pedro Lima'yı renklerine bağladı.

İngiliz ekibi, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Pedro Lima ile 5+1 yıllığına vardı.

Genç oyuncunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Sport Recife formasını bu sezon 30 kez giyen Lima, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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