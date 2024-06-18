Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, kendisi ve takım arkadaşı Jaylen Brown'ın Finaller MVP'si ödülünü kimin kazandığını "umursamadıklarını" söyledi.



Tatum, Celtics'in NBA şampiyonluğunu kazanmasının ardından basına, takım arkadaşı Brown'ın 2024 NBA Finalleri MVP'sini kazanmasıyla ilgili düşüncelerini aktardı.



Tatum takım arkadaşını tebrik ederek, ikisinin de NBA şampiyonluğunu kazanmaya odaklandığı için Finaller MVP'si ödülünü kimin kazandığı konusunda endişelenmediklerini açıkladı:



"Öncelikle onu tebrik ediyorum. Ödülü sonuna kadar hak etti ve onun adına çok mutluyum. Çok büyük bir başarı. Bizim için asıl hedef şampiyonluktu, Finaller MVP'sini kimin aldığı umurumuzda değildi. Bu yolculukta ikimiz de birbirimize ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden onun o anı yaşadığını görmek ve bu anı onunla paylaşmak harikaydı."



Brown, NBA Finallerinde %44 saha içi isabetiyle 20,8 sayı, 5,4 ribaund ve 5,0 asist ortalamaları yakalayarak ödülün sahibi olurken, Tatum ise %38,8 şut isabetiyle 22.2 sayı, 7.8 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakaladı.



Bunun dışında Tatum, NBA Finalleri serisinde oynadığı beş maçın üçünde 20 sayının altında kalırken, Brown ise seride yalnızca bir kez 20 sayının altına düşmüştü.





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