Altay'da kaleci Ozan'a "Kal" çağrısı

Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Evrim Özenç'in takımda kalması için yoğun çaba harcandığı belirtildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Altay'da kaleci Ozan'a 'Kal' çağrısı
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18 Haziran 2024 13:51
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Evrim Özenç'in takımda kalması için yoğun çaba harcandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten ayrılmayı düşünen tecrübeli file bekçisinin yuvada kalması için camianın önde gelen isimlerinin devreye girdiği belirtildi. Serbest kalan kaleci Ozan son olarak 1'inci Lig'e yükselen Iğdır FK'dan teklif almıştı. Altay'ın kalması yönündeki çağrısı sonrası düşünmek için süre isteyen 31 yaşındaki file bekçisinin vereceği karar merak konusu oldu.

Transfer yasağı bulunan Altay'da ikinci kaleci Mustafa'nın da kontratı bitti. Genç eldiven alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermişti. Geçen sezon değişmeli olarak görev yapan iki kalecinin de takımdan ayrılması durumunda yeni sezon öncesi altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Galip Semih Mendeş ve 19 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik forma savaşı verecek.

Şirketleşme kararı sonrası yatırımcı arayan Altay, transfer yasağını kaldıramazsa yeni sezona yine sıkıntılarla girecek.

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