Beşiktaş'tan Memphis Depay atağı

Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getiren ve transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ilk yıldız adayını belirledi.
GÖZLER DEPAY'DA
Transferi stoper Gabriel Paulista ile açan, Dortmund'dan ayrılan Hummels için de teklif yapan Beşiktaş'ın gözü Atletico Madrid'in hücum oyuncusu Memphis Depay'da.
Santrfor, forvet arkası ve kanatlarda forma giyebilen çok yönlü bir oyuncu olan 30 yaşındaki yetenek, siyah-beyazlıların markajında.
BRONCKHORST GÖRÜŞECEK
Ancak bu futbolcuyu Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin yanı sıra transfere yüksek paralar harcayan Suudi ekipleriyle Amerikan Ligi (MLS) takımları da izliyor. Giovanni van Bronckhorst, vatandaşını ikna etmek için görüşme yapacak.
Memphis Depay halen Hollanda Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alıyor. PSV altyapısından yetişen Memphis Depay, Manchester United, Lyon ve Barcelona formaları da giydi.
31 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖZLER DEPAY'DA
Transferi stoper Gabriel Paulista ile açan, Dortmund'dan ayrılan Hummels için de teklif yapan Beşiktaş'ın gözü Atletico Madrid'in hücum oyuncusu Memphis Depay'da.
Santrfor, forvet arkası ve kanatlarda forma giyebilen çok yönlü bir oyuncu olan 30 yaşındaki yetenek, siyah-beyazlıların markajında.
BRONCKHORST GÖRÜŞECEK
Ancak bu futbolcuyu Avrupa'nın önde gelen ekiplerinin yanı sıra transfere yüksek paralar harcayan Suudi ekipleriyle Amerikan Ligi (MLS) takımları da izliyor. Giovanni van Bronckhorst, vatandaşını ikna etmek için görüşme yapacak.
Memphis Depay halen Hollanda Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alıyor. PSV altyapısından yetişen Memphis Depay, Manchester United, Lyon ve Barcelona formaları da giydi.
31 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.