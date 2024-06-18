Klay, bu yaz serbest oyuncu döneminde opsiyonlarına bakacak

Golden State Warriors guardı Klay Thompson'ın serbest oyuncu döneminde piyasasını görmeyi planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Klay, bu yaz serbest oyuncu döneminde opsiyonlarına bakacak
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18 Haziran 2024 15:11
Golden State Warriors guardı Klay Thompson'ın serbest oyuncu döneminde piyasasını görmeyi planladığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania ve Anthony Slater ikilisi, Thompson'ın Warriors'la sözleşme uzatması ihtimali yakın görünmediğinden ötürü, başka seçenekleri araştırmaya ilgi gösterdiğini belirtti.

Warriors, Thompson'a kendisini tutmak istediğini açıkça belirtmiş ve sezon başlamadan önce tecrübeli oyuncuya kontratını uzatma teklifinde bulunmuştu.

Thompson ve Orlando Magic'in bir süredir karşılıklı ilgisi olduğu spekülasyonları ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz hafta sonu Warriors'ı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Thompson, bu hafta Houston'daki antrenman kampı için Bahama milli basketbol takımına katılacak. Ancak Thompson'ın bu yaz Olimpiyat elemelerinde Bahamalar adına rekabet etme izni alması beklenmiyor.

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