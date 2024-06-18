Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz planı

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun satılması durumunda eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz planı
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18 Haziran 2024 12:00
Transferde savunmaya öncelik veren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Stopere Gabriel Paulista'yı getiren, Stefan Savic ve Mats Hummels'le görüşmeleri sürdüren siyah beyazlılar sol beke de çözüm bulmaya çok yakın.

Arthur Masuaku'ya Fransa'nın Nantes kulübü talip oldu. Gelen teklif ise 2 milyon avro. Yönetim bu miktarı yetersiz bulsa da Fransızlar pes etmiş değil. Yapılacak yeni teklifle birlikte transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Masuaku'nun gidişiyle doğacak boşluk da tanıdık bir isimle kapatılacak.

RIDVAN YILMAZ'LA GÖRÜŞME

Rangers'ta daha önce Giovanni van Bronckhorst'la birlikte çalışan Rıdvan Yılmaz'la görüşülüyor. Hollandalı teknik adam da eski öğrencisi için onay verdi. Masuaku transferiyle elde edilecek gelir, Rıdvan için kullanılacak.

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