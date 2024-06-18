Ali Koç'tan Çağlar Söyüncü'ye telefon!

Fenerbahçe Yönetimi, Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, milli oyuncuyu arayarak takımda kalmasını istedi. Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar'ın bonservisi için önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, milli oyuncuyu arayarak takımda kalmasını istedi. Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar'ın bonservisi için önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.