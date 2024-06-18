Ali Koç'tan Çağlar Söyüncü'ye telefon!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda kalmasını istedikleri Çağlar Söyüncü ile görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ali Koç'tan Çağlar Söyüncü'ye telefon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2024 12:21
Fenerbahçe Yönetimi, Çağlar Söyüncü'yü kadroda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, milli oyuncuyu arayarak takımda kalmasını istedi. Fenerbahçe, Atletico Madrid ile Çağlar'ın bonservisi için önümüzdeki günlerde görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery