EURO24'te Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya

EURO 2024'te ilk maçlarını kaybeden Hırvatistan ile Arnavutluk karşılaşacak.

EURO24'te Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında 19 Haziran Çarşamba (yarın) Hırvatistan ile Arnavutluk karşılaşacak.

Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER

Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.

İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 ile geçtiği ilk maçlarda, son şampiyon İtalya ise Arnavutluk'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışacak.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, Arnavutluk önünde kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Arnavutluk ise EURO 2016'dan sonra ikinci kez boy gösterdiği turnuvaya erken havlu atmak istemiyor.

3 TANIDIK İSİM

İki takımın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen isimler bulunuyor.

Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Arnavutluk'ta ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muçi ve Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj yer alıyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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