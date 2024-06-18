Bodrum FK'dan Halil Akbunar hamlesi

Süper Lig'in yeni takımı Bodrum FK'nın, geçen sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Halil Akbunar ile transfer görüşmelerine başladığı öne sürüldü.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'dan Halil Akbunar hamlesi
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18 Haziran 2024 13:26
Yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, dış transferde gözünü kanat oyuncusu Halil Akbunar'a çevirdi.

Pendikspor'la resmen yollarını ayıran deneyimli oyuncuyla görüşmelere başladığı öğrenilen yeşil-beyazlıların olumlu mesafe kat ettiği bildirildi.

İlk olarak kariyerinde Göztepe'de profesyonelliğe adım atan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 2'nci Lig, 1'inci Lig ve Süper Lig tecrübesi yaşadı.

Kiralık olarak bir dönem Elazığspor'da da oynayan Halil, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Westerlo takımına transfer olup ardından yeniden Türkiye'ye döndü.

PENDİKSPOR PERFORMANSI

Bu kez Eyüpspor'la anlaşan Halil Akbunar, geçen sezonu ise Süper Lig'de Pendikspor forması altında geçirdi. Pendikspor'da 37 resmi maça çıkan oyuncu 2787 dakika süre aldı. İstikrarlı bir performans ortaya koyan Halil, 5 gol attı, 3 de asist yaptı.  

 
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