Detroit Pistons koçu Monty Williams'ın, önümüzdeki sezon Pistons'ta kalma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.



The Stein Line'da konuşan NBA muhabiri Marc Stein, Williams'ın önümüzdeki sezon Pistons'un başantrenörü olarak görevine devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.



Pistons'ın geçtiğimiz Cuma günü New Orleans Pelicans'tan Fred Vinson'ı yardımcı antrenör olarak işe almış olmasının, Williams'ın gelecek yıl işine devam edeceğine dair "açık bir sinyal" olarak görüldüğü bildirildi.



Williams, altı yıllık sözleşmesinin ikinci yılına girecek.





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