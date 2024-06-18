A Milli Takım, 2-0'ı santimlerle kaçırdı
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Kenan Yıldız'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Kenan Yıldız'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın 27. dakikasında Milliler 1-0 öndeyken sağ kanattan topu sürükleyen Arda Güler ön direğe pasını verdi, Orkun Kökçü topa istediği gibi vuramadı ancak arka direkteki Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi.
A Milli Takım 2-0'ın mutluluğunu yaşarken Arjantinli hakem Facundo Tello ofsayt şüphesiyle VAR ile görüştüğünü oyunculara bildirdi.
Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maçın 27. dakikasında Milliler 1-0 öndeyken sağ kanattan topu sürükleyen Arda Güler ön direğe pasını verdi, Orkun Kökçü topa istediği gibi vuramadı ancak arka direkteki Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi.
A Milli Takım 2-0'ın mutluluğunu yaşarken Arjantinli hakem Facundo Tello ofsayt şüphesiyle VAR ile görüştüğünü oyunculara bildirdi.
Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0