A Milli Takım, 2-0'ı santimlerle kaçırdı

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Kenan Yıldız'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Maçın 27. dakikasında Milliler 1-0 öndeyken sağ kanattan topu sürükleyen Arda Güler ön direğe pasını verdi, Orkun Kökçü topa istediği gibi vuramadı ancak arka direkteki Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi.A Milli Takım 2-0'ın mutluluğunu yaşarken Arjantinli hakem Facundo Tello ofsayt şüphesiyle VAR ile görüştüğünü oyunculara bildirdi.Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.