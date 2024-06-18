Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: West Ham'ın istediği Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, gelecek sezonki alacaklarına karşılık bonservisini istedi. Bu talebi geri çeviren yönetimin beklentisi en az 10 milyon euro.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi!
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18 Haziran 2024 10:22
Wilfried Zaha'nın gelmesi bir olay ayrılması bir olay... Transferi büyük ses getiren ancak futbolu o kadar etkili olmayan Galatasaray'ın hücum oyuncusu, saraydan uçacak gibi. Ancak bu o kadar da kolay olmayacağa benziyor.

Yıllık 4 milyon 350 bin euro alan ve iki senelik daha mukavelesi bulunan Zaha, yeniden İngiltere'ye dönme niyetinde. En istekli kulüp ise West Ham.

Ada ekibi oyuncu için girişimlerde bulunurken Zaha, gelecek yıllardaki garanti ücretine karşılık bonservisinin verilmesini talep etti. Yönetim ise bu öneriyi geri çevirdi ve 31 yaşındaki isimden bonservis beklentisinin en az 10 milyon euro olduğunu bildirdi.



KALIRSA DA PROBLEM...

Geçen sezon içerisinde yedek kaldığı için Okan Buruk ile bir dönem gerilim yaşayan Zaha'nın takımda kalması da sıkıntı olacak gibi görülüyor. Beklentileri tam olarak karşılayamayan Fildişi Sahilli oyuncunun yedek kalması durumunda da maliyeti can sıkacak.

Sarı kırmızılı yönetim, 4 milyon 350 bin euroluk bir değerin kulübede kalmasını lüks olarak görüyor. Ndombele olayında olduğu gibi çok yüksek maliyetli olan ve oynamadan para kazanan futbolcunun kadroda tutulması istenmiyor. O sebeple de orta yol bulunarak bu durumu kârlı bir ayrılığa çevirme düşüncesi ağırlıkta. İlerleyen günlerde Zaha konusunda sıcak gelişmeler olacak gibi.  

 
 

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