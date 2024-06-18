Panathinaikos yeni sezonun ilk transferini yapıyor

THY EuroLeague'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Panathinaikos, yeni sezonun ilk hamlesini Lorenzo Brown'ı kadrosuna katarak yapmayı hedefliyor.Sportando'nun haberine göre; gard transferi yapmak isteyen Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'de forma giyen 33 yaşındaki oyuncu Lorenzo Brown'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.Haberde, Panathinaikos'un bu transfer için Maccabi Tel Aviv'e buy-out ödeyeceği belirtilirken Lorenzo Brown'ın da Maccabi'den ayrılıp Panathinaikos'a gitmeye çok sıcak baktığı kaydedildi.Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de toplam 38 maça çıkan 33 yaşındaki Lorenzo Brown, maç başına 13.2 sayı ve 6.1 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.