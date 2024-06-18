Galatasaray'dan Almanya'ya transfer çıkarması

Erden Timur'la vedalaşan Galatasaray'da futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu, Almanya'ya gidiyor.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin bugün Gürcistan ile oynayacağı maçı izleyecek olan Hatipoğlu'nun aynı zamanda transfer konusunda bazı görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
İbrahim Hatipoğlu'nun Almanya'da transfer için önemli temaslarda bulunması bekleniyor.
Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin bugün Gürcistan ile oynayacağı maçı izleyecek olan Hatipoğlu'nun aynı zamanda transfer konusunda bazı görüşmelerde bulunacağı ifade edildi.
İbrahim Hatipoğlu'nun Almanya'da transfer için önemli temaslarda bulunması bekleniyor.