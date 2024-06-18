, Tottenham'ın elden çıkarmak istediği futbolcular arasında gösterilen'e resmen talip oldu. Bu transfer yarışında ise en büyük rakip Fenerbahçe...Sarı-lacivertliler, Hojbjerg'in temsilcisiyle bir süredir görüşüyordu ancak Cimbom devreye girdi.Hojbjerg, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada tam da Okan Buruk'un istediği gibi savaşçı, teknik ve tempolu bir yıldız. Bu profil de yönetimin iştahını kabartmış durumda.Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro yıllık maaş ile masaya oturup işi bitirebileceği konuşuluyor.Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı.Öte yandan yıldız oyuncunun menajeri, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili Fabrizio Romano'ya konuştu..Gelecek sezon Hojbjerg'in transfer durumuyla ilgili konuşan Puccinelli,ifadelerini kullandı.Puccinelli,sorusunu cevaplayarak,dedi.Puccinelli,sorusuna isesözlerini sarf etti.