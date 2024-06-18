Galatasaray'ın Hojbjerg planı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Tottenham'dan ayrılacak olan Pierre-Emile Hojbjerg için Galatasaray da resmen devreye girdi. 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon Euro maaşla iş bitebilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Hojbjerg planı
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18 Haziran 2024 11:26
Son güncelleme 18 Haziran 2024 11:29
Galatasaray, Tottenham'ın elden çıkarmak istediği futbolcular arasında gösterilen Pierre-Emile Hojbjerg'e resmen talip oldu. Bu transfer yarışında ise en büyük rakip Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, Hojbjerg'in temsilcisiyle bir süredir görüşüyordu ancak Cimbom devreye girdi.

GALATASARAY'IN İŞTAHI KABARDI

Hojbjerg, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada tam da Okan Buruk'un istediği gibi savaşçı, teknik ve tempolu bir yıldız. Bu profil de yönetimin iştahını kabartmış durumda.

10M€ BONSERVİS, 5M€ YILLIK MAAŞ

Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro yıllık maaş ile masaya oturup işi bitirebileceği konuşuluyor.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı.  



Öte yandan yıldız oyuncunun menajeri, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili Fabrizio Romano'ya konuştu..

''AMACI VE PROJESİ OLAN BİR KULÜBÜN PARÇASI OLACAK''

Gelecek sezon Hojbjerg'in transfer durumuyla ilgili konuşan Puccinelli, "Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Hojbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip... Zamanında Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Puccinelli, "Hojbjerg'in gitmek istediği bir kulüp var mı?" sorusunu cevaplayarak, "Bana her yıl sezon sonunda kupa hayali kurduğunu ve boş yere oynamayı sevmediğini söylüyor. Onun zihniyeti bu, misyonu bu" dedi.

''ALDIĞIMIZ TEKLİFLER VAR''

Puccinelli, ''Yıldız oyuncu için size teklif geldi mi?'' sorusuna ise, "Şimdiden aldığımız tekliflerin üzerine çalışıyorum. EURO 2024 sonrasında oturup tüm olasılıkları analiz edeceğiz.'' sözlerini sarf etti.

 
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