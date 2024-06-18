Fenerbahçe'de Dzeko belirsizliği!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor.
38 yaşında olması ciddi soru işareti oluşturan Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik ve genç bir golcü arayışı var.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Dzeko'nun sarı-lacivertliler ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 46 maçta sahaya çıkan Edin Dzeko, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.
38 yaşında olması ciddi soru işareti oluşturan Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik ve genç bir golcü arayışı var.
Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Dzeko'nun sarı-lacivertliler ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 46 maçta sahaya çıkan Edin Dzeko, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.