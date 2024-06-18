Fenerbahçe'de Dzeko belirsizliği!

Fenerbahçe'de deneyimli golcü Edin Dzeko'nun takımdaki geleceği belirsizliği koruyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko belirsizliği!
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18 Haziran 2024 11:12
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor.

38 yaşında olması ciddi soru işareti oluşturan Boşnak oyuncunun yerine daha dinamik ve genç bir golcü arayışı var.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Dzeko'nun sarı-lacivertliler ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 46 maçta sahaya çıkan Edin Dzeko, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.

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