Cüneyt Çakır: 'Türkiye ve Gürcistan el ele gruptan çıksın'

"HAKEM TELLO'NUN EĞİTİMCİSİYİM"

(Maçın hakemi) Facundo Tello tanıdığım bir hakem. Ben FIFA'da da ana eğitimcilerden biriyim. Dünya Kupası'na gidecek hakemleri hazırlıyoruz, oradan tanıyorum. Onla çok vakit geçirdim. İyi ve başarılı bir hakem. Bu turnuvada görev yapan tüm hakemler başarılı. Başka kıtadan ama UEFA organizasyonunda görev yapıyor. UEFA ve CONMEBOL arasındaki anlaşma gereği bir hakem değişimi oldu." dedi.



"BAYRAĞI AHMET ÇAKAR HOCAMDAN ALDIM"



"Buraya katılan tüm hakemler başarılı ve hak etmiştir. Halil Umut Meler de ülkemizi temsil ediyor, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Alper Ulusoy da burada. Ağabeyleri olarak gurur duyuyorum. Başarılı bir maç yönettiler. Umarım gidebildikleri yere kadar giderler. Biliyorsunuz ben bayrağı Ahmet Çakar hocamdan aldım. Benim hedefim her zaman Türk hakemliğini, Türk futbolunu en üst düzeyde temsil etmekti. Elimden geleni yaptım. Bayrağı teslim ettik. Bayrağı en üst düzeyde temsil ederler." ifadelerini kullandı.



Son olarak Türk hakemler hakkında konuşan Çakır,ifadelerini kullandı.

Eski FIFA hakemi ve mevcut Gürcistan MHK Başkanı Cüneyt Çakır, Türkiye - Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.TRT Spor'a konuşan Çakır,dedi.İki takımın da gruptan çıkmasını dilediğini söyleyen Çakır,sözlerini sarf etti.Maçın hakemi Facundo Tello hakkında konuşan Çakır,