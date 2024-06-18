Golovin'den transfer sorusuna cevap

Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen 28 yaşındaki on numara Aleksandr Golovin, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu.



Rus oyuncu, 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden takımı Monaco'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.



Golovin, Rus basınına yaptığı açıklamada transfer iddialarıyla ilgili konuştu ve, "Şu an için hiçbir takımla görüşmem olmadı. Takımımla mutluyum. Eğer bir takıma transfer olacaksam bunlar dünyanın en iyi takımları Real Madrid ve Manchester City olur." ifadelerini kullandı.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Monaco formasıyla 27 maça çıkan Golovin, 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamıştı.





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