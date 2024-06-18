Trabzonspor'a Gigot için rakip çıktı!

Trabzonspor'un stoper adayları arasında üst sıralarda olan Samuel Gigot'ta yarış kızıştı.
Başakşehir dışında Yunanistan ekipleri AEK ve Panathinaikos'un da 30 yaşındaki Fransız stoper için teklif yaptığı öğrenildi.
Taliplilerin fazla olması, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Marsilya'nın da iştahını kabartıyor.
Fransız ekibi 10 milyon Euro'dan indirime yanaşmıyor. Bordo-mavili yönetim kişisel bağlantılarını kullanarak çalışmalarına devam ediyor.
Başakşehir dışında Yunanistan ekipleri AEK ve Panathinaikos'un da 30 yaşındaki Fransız stoper için teklif yaptığı öğrenildi.
Taliplilerin fazla olması, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Marsilya'nın da iştahını kabartıyor.
Fransız ekibi 10 milyon Euro'dan indirime yanaşmıyor. Bordo-mavili yönetim kişisel bağlantılarını kullanarak çalışmalarına devam ediyor.
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