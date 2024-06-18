Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutma kararı alan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun satılma ihtimali ağırlık kazandı.
Sezon içinde taraftarın acımasız eleştirilerinden bunalan Kerem, ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı ve yeni menajeri de milli oyuncu adına görüşmelerde bulundu.
3 RESMİ TEKLİF
Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldiği ortaya çıktı. İspanya'dan Real Sociedad, Rusya'dan Spartak Moskova ve Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Kerem'e teklifini iletip beklemeye geçti.
SON KARAR EURO 2024 SONRASI
A Milli Takım'la EURO-2024'te boy gösterecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu, son kararını turnuva sonrasına bıraktı.
İSPANYA'YI DOĞRU ADIM OLARAK GÖRÜYOR
Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad olacağı tahmin ediliyor. Başarılı kanada transferi konusunda kolaylık göstermesi beklenen sarı kırmızılılar, 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
OKAN BURUK'TAN KEREM AÇIKLAMASI
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verdiği bir röportajda ise "Kerem Aktürkoğlu'ndan size ayrılıkla ilgili bir talep geldi mi?" sorusuna şu cevabı verdi.
"Bir şey gelmedi ama gelebilir veya ileri dönük oyuncularda Avrupa'ya gitme isteği olabiliyor. Çünkü iki sene buraya çok önemli hizmet etti. Üst üste iki sene şampiyonluklarda önemli katkıları oldu. Ben hoca olarak kalmasını isterim tabii ki. Ama hem onun görüşü hem gelecek teklifler ve kulübün vereceği karar çok önemli. Ama ben teknik adam olarak kalmasını isterim."
B PLANI HAZIR
Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazırlanan G.Saray'ın B Planı hazır: Oğuz Aydın. Yerli havuzunda Kerem'e alternatif olarak görülen Oğuz'a, Ajax başta olmak üzere birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Oyuncu ise G.Saray'a gelmeye çok istekli. Kerem ile menajeri ortak olan Oğuz Aydın için Alanyaspor 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.
Sezon içinde taraftarın acımasız eleştirilerinden bunalan Kerem, ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı ve yeni menajeri de milli oyuncu adına görüşmelerde bulundu.
3 RESMİ TEKLİF
Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldiği ortaya çıktı. İspanya'dan Real Sociedad, Rusya'dan Spartak Moskova ve Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Kerem'e teklifini iletip beklemeye geçti.
SON KARAR EURO 2024 SONRASI
A Milli Takım'la EURO-2024'te boy gösterecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu, son kararını turnuva sonrasına bıraktı.
İSPANYA'YI DOĞRU ADIM OLARAK GÖRÜYOR
Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad olacağı tahmin ediliyor. Başarılı kanada transferi konusunda kolaylık göstermesi beklenen sarı kırmızılılar, 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
OKAN BURUK'TAN KEREM AÇIKLAMASI
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verdiği bir röportajda ise "Kerem Aktürkoğlu'ndan size ayrılıkla ilgili bir talep geldi mi?" sorusuna şu cevabı verdi.
"Bir şey gelmedi ama gelebilir veya ileri dönük oyuncularda Avrupa'ya gitme isteği olabiliyor. Çünkü iki sene buraya çok önemli hizmet etti. Üst üste iki sene şampiyonluklarda önemli katkıları oldu. Ben hoca olarak kalmasını isterim tabii ki. Ama hem onun görüşü hem gelecek teklifler ve kulübün vereceği karar çok önemli. Ama ben teknik adam olarak kalmasını isterim."
B PLANI HAZIR
Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazırlanan G.Saray'ın B Planı hazır: Oğuz Aydın. Yerli havuzunda Kerem'e alternatif olarak görülen Oğuz'a, Ajax başta olmak üzere birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Oyuncu ise G.Saray'a gelmeye çok istekli. Kerem ile menajeri ortak olan Oğuz Aydın için Alanyaspor 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.