Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer kararı!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: 3 farklı ülkeden teklif alan Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad'a sıcak. Galatasaray ise 10 milyon euro üzerinde ücret gelirse görüşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer kararı!
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18 Haziran 2024 09:47
Son güncelleme 18 Haziran 2024 09:59
Barış Alper Yılmaz'ı kadroda tutma kararı alan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun satılma ihtimali ağırlık kazandı.

Sezon içinde taraftarın acımasız eleştirilerinden bunalan Kerem, ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı ve yeni menajeri de milli oyuncu adına görüşmelerde bulundu.

3 RESMİ TEKLİF

Kerem Aktürkoğlu'na şu ana kadar 3 resmi teklif geldiği ortaya çıktı. İspanya'dan Real Sociedad, Rusya'dan Spartak Moskova ve Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Kerem'e teklifini iletip beklemeye geçti.

SON KARAR EURO 2024 SONRASI

A Milli Takım'la EURO-2024'te boy gösterecek 25 yaşındaki yıldız oyuncu, son kararını turnuva sonrasına bıraktı.

İSPANYA'YI DOĞRU ADIM OLARAK GÖRÜYOR

Kariyeri için İspanya'yı doğru adım olarak gören Kerem Aktürkoğlu'nun tercihinin Real Sociedad olacağı tahmin ediliyor. Başarılı kanada transferi konusunda kolaylık göstermesi beklenen sarı kırmızılılar, 10 milyon Euro'nun üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



OKAN BURUK'TAN KEREM AÇIKLAMASI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verdiği bir röportajda ise "Kerem Aktürkoğlu'ndan size ayrılıkla ilgili bir talep geldi mi?" sorusuna şu cevabı verdi. 

"Bir şey gelmedi ama gelebilir veya ileri dönük oyuncularda Avrupa'ya gitme isteği olabiliyor. Çünkü iki sene buraya çok önemli hizmet etti. Üst üste iki sene şampiyonluklarda önemli katkıları oldu. Ben hoca olarak kalmasını isterim tabii ki. Ama hem onun görüşü hem gelecek teklifler ve kulübün vereceği karar çok önemli. Ama ben teknik adam olarak kalmasını isterim."

B PLANI HAZIR

Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazırlanan G.Saray'ın B Planı hazır: Oğuz Aydın. Yerli havuzunda Kerem'e alternatif olarak görülen Oğuz'a, Ajax başta olmak üzere birçok kulüp transfer teklifinde bulundu. Oyuncu ise G.Saray'a gelmeye çok istekli. Kerem ile menajeri ortak olan Oğuz Aydın için Alanyaspor 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, takas formülüyle Alanyaspor'u ikna etmeye çalışacak.  

 
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