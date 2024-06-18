Fenerbahçe'den Rade Krunic'e izin

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda Rade Krunic'i kiralamıştı.
Bosna-Hersekli oyuncu performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratsa da anlaşma gereği bonservisi alındı.
İZİN VERİLDİ
Ancak Rade Krunic'in takımda kalması beklenmiyor. Jose Mourinho'nun da tecrübeli orta saha oyuncusunun planına uymadığı gerekçesiye satışına onay verdiği ileri sürüldü.
Yönetimin Krunic'e başka takımlarla görüşmesi için izin verildiği iler sürüldü. Bosna-Hersekli futbolcunun İtalya'dan kulüplerle temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı belirtildi.
18 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta süre bulan Rade Krunic bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Bosna-Hersekli oyuncu performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratsa da anlaşma gereği bonservisi alındı.
İZİN VERİLDİ
Ancak Rade Krunic'in takımda kalması beklenmiyor. Jose Mourinho'nun da tecrübeli orta saha oyuncusunun planına uymadığı gerekçesiye satışına onay verdiği ileri sürüldü.
Yönetimin Krunic'e başka takımlarla görüşmesi için izin verildiği iler sürüldü. Bosna-Hersekli futbolcunun İtalya'dan kulüplerle temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı belirtildi.
18 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta süre bulan Rade Krunic bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU