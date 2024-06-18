Fenerbahçe'den Rade Krunic'e izin

Fenerbahçe devre arasında kadrosuna kattığı Rade Krunic'e kendisine takım bulma izni verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Rade Krunic'e izin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2024 12:36
Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda Rade Krunic'i kiralamıştı.

Bosna-Hersekli oyuncu performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratsa da anlaşma gereği bonservisi alındı.

İZİN VERİLDİ

Ancak Rade Krunic'in takımda kalması beklenmiyor. Jose Mourinho'nun da tecrübeli orta saha oyuncusunun planına uymadığı gerekçesiye satışına onay verdiği ileri sürüldü.



Yönetimin Krunic'e başka takımlarla görüşmesi için izin verildiği iler sürüldü. Bosna-Hersekli futbolcunun İtalya'dan kulüplerle temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı belirtildi.

18 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta süre bulan Rade Krunic bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery