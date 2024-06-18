Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko bir ayrılığı daha açıkladı.



Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada 24 yaşındaki İsraillı oyun kurucusu Yam Madar ile yolların ayırdığını duyurdu.



İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı o açıklama:



"Fenerbahçe Beko'nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Yam Madar ile yollarımız ayrılmıştır.



Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Yam Madar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"



Yam Madar, Nick Calathes ve Nate Sestina'dan sonra takımdan ayrılan 3. oyuncu oldu.





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