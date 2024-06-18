Atlanta Hawks'ın, 2024 NBA Draftı'nda sahip olduğu 1. sıra seçimini tutmayı planladığı bildirildi.



Genel menajer Landry Fields, Hawks'ın 1 numaralı seçimi takaslamak gibi bir planı olmadığını söyledi:



"Draft için gerçekten heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. 1 numaralı seçim bizde olduğu için mutluyum. Kimselere vermeyeceğim üzerinden sürekli espri yapıp duruyorum çünkü iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."



12 Mayıs'ta %3 şansı olmasına rağmen Lotarya'yı kazanmış olan Hawks'ın genel menajeri, takımın 1 numaralı seçim için elindeki opsiyonları daraltmaya başladığını belirtti:



"Bir hafta önce opsiyonlarımızın şu ankinden daha geniş olduğunu söyleyebilirim. Yönetim kurulu kesinlikle şekilleniyor, kendini aşamalandırıyor.



Grup olarak tonlarca farklı senaryoya baktık. Mesela seçimi tutarsak, draftı inceleme sürecine devam edeceğiz. Şu anda bulunduğumuz duruma göre bir opsiyon seçeceğiz."



Hawks, Trae Young ya da Dejounte Murray'in dahil olduğu büyük bir takas ihtimalinin yaygın olarak beklendiği belirsiz bir yaz dönemiyle karşı karşıya.





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