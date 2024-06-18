Galatasaray'da sağ beke 3. aday: Doue

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk'un sağ bek bölgesini işaret etmesinin ardından birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki Guela Doue'yi 3. alternatifi olarak listesine ekledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da sağ beke 3. aday: Doue
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18 Haziran 2024 11:55
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kadrosuna sağ bek eklemesi yapacak sarı-kırmızılı takım, Manchester United'ın İngiliz yıldızı Aaron Wan-Bissaka ile geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren ve bonservisi Rennes'de bulunan Fransız oyuncu Lorenz Assignon için temaslarını sürdürüyor.

Cimbom'un bu iki isimde anlaşma sağlayamaması halinde 3. aday olarak yine Rennes forması giyen Guela Doue'yi belirlediği öğrenildi.



Sarı-Kırmızılı takımın iki isimden istediği sonucu alamaması halinde 21 yaşındaki oyuncu için temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında.

BU SEZON DOUE

Genç futbolcu Bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı. Doue söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

SAĞ AÇIKTA DA OYNAYABİLİYOR

İhtiyaç duyulması halinde sağ açıkta da forma giyebilen genç futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

PLAY-OFF'A YÜKSELDİ
Fildişili oyuncu milli takımda 2 maçta forma giydi ve bu müsabakalarda 1 gol attı. Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Doue, takımıyla play-off'a yükseldi burada ise Milan'a elendi.  

 
 

 

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