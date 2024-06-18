'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Kadrosuna sağ bek eklemesi yapacak sarı-kırmızılı takım, Manchester United'ın İngiliz yıldızıile geçen sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren ve bonservisi Rennes'de bulunan Fransız oyuncuiçin temaslarını sürdürüyor.Cimbom'un bu iki isimde anlaşma sağlayamaması halinde 3. aday olarak yine Rennes forması giyen'yi belirlediği öğrenildi.Sarı-Kırmızılı takımın iki isimden istediği sonucu alamaması halinde 21 yaşındaki oyuncu için temaslarına hız vereceği de gelen haberler arasında.Genç futbolcu Bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı. Doue söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.İhtiyaç duyulması halinde sağ açıkta da forma giyebilen genç futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.Fildişili oyuncu milli takımda 2 maçta forma giydi ve bu müsabakalarda 1 gol attı. Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Doue, takımıyla play-off'a yükseldi burada ise Milan'a elendi.