Fenerbahçe'ye Premier Lig'den orta saha yolda

Jose Mourinho yönetiminde çok iyi bir kadro kurmak için çalışan Fenerbahçe'de orta sahanın 1 numaralı adayı Pierre-Emile Hojbjerg'di.
YENİ ADAY CHELSEA'DEN
Sportif direktör Mario Branco, Danimarkalı yıldızın işini bitirmek için çalışmalara başladı. Öte yandan Kanarya'ya orta saha için yeni bir öneri geldi: Lesley Ugochukwu.
Aslında bu isim Fenerbahçe için yabancı değil. 20 yaşındaki futbolcu, 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'nde grup etabında Rennes ile temsilcimize rakip olmuş ve iki maça da 11'de başlamıştı.
Fransız yıldız o sezonki çıkışının ardından 27 milyon Euro'ya Chelsea'ya transfer oldu. Ancak Ugochukwu, yıldızlarla dolu kadroda rekabet etmekte zorlandı.
KİRALIK GELECEK
Genç futbolcunun, daha fazla forma şansı bulup gelişimini sürdürmesi için bu yaz kiralanması planlanıyor. Ugochukwu'nun menajerler tarafından önerildiği takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu belirtildi.
Chelsea'nin, oyuncusunu gönderdikten sonra maaşının büyük bölümünü karşılamaya devam edeceği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler'in henüz Fransız futbolcuyla ilgili bir karar vermediği kaydedildi. Mourinho'nun yeşil ışık yakması halinde, 20 yaşındaki oyuncu orta saha alternatifleri arasına girebilir.
15 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 15 resmi maça çıkan Lesley Ugochukwu bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.
YENİ ADAY CHELSEA'DEN
Sportif direktör Mario Branco, Danimarkalı yıldızın işini bitirmek için çalışmalara başladı. Öte yandan Kanarya'ya orta saha için yeni bir öneri geldi: Lesley Ugochukwu.
Aslında bu isim Fenerbahçe için yabancı değil. 20 yaşındaki futbolcu, 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'nde grup etabında Rennes ile temsilcimize rakip olmuş ve iki maça da 11'de başlamıştı.
Fransız yıldız o sezonki çıkışının ardından 27 milyon Euro'ya Chelsea'ya transfer oldu. Ancak Ugochukwu, yıldızlarla dolu kadroda rekabet etmekte zorlandı.
KİRALIK GELECEK
Genç futbolcunun, daha fazla forma şansı bulup gelişimini sürdürmesi için bu yaz kiralanması planlanıyor. Ugochukwu'nun menajerler tarafından önerildiği takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu belirtildi.
Chelsea'nin, oyuncusunu gönderdikten sonra maaşının büyük bölümünü karşılamaya devam edeceği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler'in henüz Fransız futbolcuyla ilgili bir karar vermediği kaydedildi. Mourinho'nun yeşil ışık yakması halinde, 20 yaşındaki oyuncu orta saha alternatifleri arasına girebilir.
15 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 15 resmi maça çıkan Lesley Ugochukwu bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.