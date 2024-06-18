Premier Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi!

İngiltere Premier Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Sezon 16 Ağustos'ta oynanacak Manchester United - Fulham karşılaşmasıyla başlayacak.



Sezonun ilk haftasının en önemli karşılaşmasında Chelsea, son şampiyon Manchester City'i konuk edecek. Geride kalan sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arsenal ise sezonu iç sahada oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasıyla açacak. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Arne Slot yönetiminde girecek olan Liverpool ise ligin yeni takımlarından Ipswich Town'a konuk olacak.



Premier Lig'de sezonun ilk hafta fikstürü şu şekilde;



16 AĞUSTOS CUMA



22:00 Manchester United - Fulham



17 AĞUSTOS CUMARTESİ



14:30 Ipswich Town - Liverpool



17:00 Arsenal - Wolverhampton



17:00 Everton - Brighton



17:00 Newcastle United - Southampton



17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth



19:30 West Ham - Aston Villa



18 AĞUSTOS PAZAR



16:00 Brentford - Crystal Palace



18:30 Chelsea - Manchester City



19 AĞUSTOS PAZARTESİ



22:00 Leicester City - Tottenham









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