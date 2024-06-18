Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, Mavericks'in kurduğu kadro hakkında iyimser konuşarak, gelecek sezon NBA şampiyonluğu için mücadele etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Irving, Mavericks'in NBA Finalleri'nde Boston Celtics'e karşı aldığı 5. maçtaki mağlubiyetinin ardından konuştu ve mağlubiyete rağmen takım hakkında olumlu ifadelerde bulunarak, kadrodaki oyuncu grubunu sevdiğini ve gösterdikleri performanstan gurur duyduğunu belirtti:



"Takımın geleceğine güvenim tam. Bu seriden çıkarabileceğimiz olumlu bir nokta varsa, o da ne kadar mesafe kat ettiğimiz ve oyuncularla ne kadar gurur duyduğumdur. Bu yıl neler yapabileceğimize dair birçok soruyu yanıtlamış olduk. Artık önemli olan istikrarlı olmak. Sanırım geçen hafta, bu dönemin en iyi takımlarından biri olarak anılmamızı istediğimi söylemiştim.



Son birkaç yılın şampiyonu, hep farklı takımlardı. Gelecekte sürekli olarak şampiyonluk için rekabet edebileceğimiz şekilde yapılanabileceğimizi düşünüyorum.



Sanırım manevi açıdan bakıldığında, bu yolculuktan diğer sezonlara kıyasla daha çok keyif aldım. Sebebi ise kefaretimi ödeme fırsatım ve kendim, takım arkadaşlarım, organizasyon ve çevremdeki insanlar hakkında bir şeyler öğrenebilmemdi."



Irving sonrasında, kendisi için işe gitmeyi eğlenceli kıldığını belirttiği Mavericks organizasyonuna övgülerde bulundu:



"Burada pek çok iyi insan var. İşe gelmeyi çok eğlenceli hale getiriyorlar. Ve bu tür bir ortama sahip olduğunuzda, kendinizden daha büyük hedeflere ulaşmak kolay oluyor. Çünkü herkes gerçekten birbirine bağlı ve belli bir sevinç duygusuna sahipler."



NBA Finalleri boyunca Irving, 19,8 sayı, 5,0 asist ve 3,0 ribaund ortalamaları yakaladı.





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