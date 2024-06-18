Okan Buruk: 'En önemli bölge sağ bek'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.
Buruk, transferde önceliklerinin sağ bek olduğunu söyledi.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;
"Şu an en önemli bölge bizim için sağ bek. Burada seçeneğimiz daha az. Tabii ki Kaan orada oynadı. Dubois geri dönüyor. Orada alternatiflerimiz var aslında. Ama oraya bir oyuncu katmak istiyoruz. Orta sahaya, hücum hattına 2 ya da 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray taraftarı bize güvensin, rahat olsunlar. Başkanımız da en iyisini yapmak istiyor. Transfer kolay olmuyor. Uzun sürüyor. Oyuncuyu ikna etmek, kulübünü ikna etmek zaman alabiliyor. Bir de gidecek oyuncular var, kime teklif gelecek onlara bakmamız lazım. Çünkü çok değerli oyuncularımız var bence. Kanatlara baktığımızda Yunus ve Zaniolo döndüğünde yaklaşık 7-8 tane kanat oyuncumuz oluyor. Ve hepsi çok değerli isimler. Hepsi teklif gelebilecek oyuncular. Bizim en alabalık yerimiz orası şu anda."
Buruk, transferde önceliklerinin sağ bek olduğunu söyledi.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;
"Şu an en önemli bölge bizim için sağ bek. Burada seçeneğimiz daha az. Tabii ki Kaan orada oynadı. Dubois geri dönüyor. Orada alternatiflerimiz var aslında. Ama oraya bir oyuncu katmak istiyoruz. Orta sahaya, hücum hattına 2 ya da 3 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray taraftarı bize güvensin, rahat olsunlar. Başkanımız da en iyisini yapmak istiyor. Transfer kolay olmuyor. Uzun sürüyor. Oyuncuyu ikna etmek, kulübünü ikna etmek zaman alabiliyor. Bir de gidecek oyuncular var, kime teklif gelecek onlara bakmamız lazım. Çünkü çok değerli oyuncularımız var bence. Kanatlara baktığımızda Yunus ve Zaniolo döndüğünde yaklaşık 7-8 tane kanat oyuncumuz oluyor. Ve hepsi çok değerli isimler. Hepsi teklif gelebilecek oyuncular. Bizim en alabalık yerimiz orası şu anda."