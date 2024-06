Fatih Terim'den milli maç öncesi flaş açıklamalar!

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.



beIN Sports'a konuşan efsane teknik adam, "Montella hocamızın kararı budur. Biz de saygı duyacağız buna. En iyisini o bilir. Oyun bence şöyle gelişecek. Topun kontrolü Türkiye'de olacak. Türkiye seti çok iyi oynamak zorunda. Çünkü Gürcistan takımı 5-3-2'yi çok iyi oynuyor." dedi.



"TÜRKİYE HER TAKIMI YENEBİLİR"



Her takımı yenebilecek kadroya sahip olduğumuzu belirten Fatih Terim, "Açıkçası Avrupa Şampiyonası'na hak kazanmış bir Türkiye, çok yetenekli oyunculara sahip bir Türkiye. Bugün Avrupa Şampiyonası grubu ilk maçında Gürcistan ile oynayacak. Bence her takımın isteyeceği bir başlangıç. Çok yetenekli oyuncularımız var. Bireysel olarak özellikle son 5 maçımızı kazanmasak da iyi bir takımız. Her takımı yenebilecek güçteyiz." diye konuştu.



"MİLLİ TAKIMA ÇOK GÜVENİYORUM"



Deneyimli teknik adam, "Kaybettiğimiz maçlarda dahi hücum gücümüzün çok güçlü olduğunu gördük. O yüzden çok güveniyorum. Birçok maçta rakipten daha fazla pozisyona girdik. Ama Avrupa Şampiyonası'nda şöyle bir tecrübeye sahip olmak gerekir, her oyunu çok ciddi oynayacaksınız. Bu ciddiyetinizi 90 dakika koruyacaksınız. Artı bu gruptan çıkmak için sonuna kadar ümidinizi, iddianızı taşıyacaksınız." ifadelerini kullandı.



"İYİ BİR TAKIM ÇIKARMIŞ"



Kadro ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı: "Bugün geri 4'lüde Mert, Samet, Abdülkerim ve Ferdi ile oynuyoruz. Kaan, hem orta saha hem defansa yardım edecek gibi duruyor. Hakan yine regista rolünü oynayacak. Orkun'u daha çok Hakan ile beraber hücuma yakın göreceğiz. Kenan bir taraf, Arda bir taraf ve Barış ile gol arayacağız. Hocamızın kararı budur. Biz de saygı duyacağız bu karara. En iyisini o bilir. İyi bir takım çıkarmış.



Oyun bence şöyle geçecek; topun kontrolü Türkiye'de olacak. Pas yüzdesinin büyük bir bölümü bizde olacak. Bu durumda demek ki seti çok iyi oynamak lazım. Çünkü, Gürcistan özellikle 5-3-2'yi çok iyi oynuyor. İleride de Avrupa'nın imrendiği iki atak oyuncusu var. Onsekiz dışından gole pek müsaade etmediler. Çok fazla açık vermediler. Çünkü Lüksemburg ve Yunanistan maçlarını seyrettim playoffta. Orada kolay açık vermiyorlar. Onu bulmak için iyi set oynamak lazım.



Kolay bir maç olmayacak. Ancak, yetenekli oyuncularımız işin içinden çıkacaktır."





ARDA GÜLER AÇIKLAMASI



Arda Güler ile ilgili de konuşan Terim, "Arda Güler çok kıymetli bir çocuğumuz. Kendisinden çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Real Madrid'e gitmesi de çok önemlidir. Kendisi her geçen daha da olgunlaşacak, tecrübe kazanacak, daha iyi yerlere gidecek yeteneğe sahip. Hocası ona Real Madrid'de fazla süre alıp almamasını düşünmeden yeteneğine güvenerek şans vermiştir. Arda Güler'in genç yaşında omuzlarına yüklenen sorumluluk fazladır ama büyük oyunculuk böyle bir şeydir. Büyük oyuncular böyle maçlarda böyle sorumlulukları taşır, kitleleri arkasından sürüklerler. Arda bu görevi çok iyi yapacaktır. Sol ayağıyla, adam eksiltmesiyle, olağanüstü pasları ve uzaktan şutlarıyla takımın çok önemli bir parçası olacaktır." dedi.