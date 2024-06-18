Paris Olimpiyatları'nda rekor sıcak uyarısı

Önde gelen olimpiyat sporcuları, bilim insanlarıyla bir araya gelerek, gelecek ay başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aşırı sıcakların sporcular için hayati risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.



Dünya çapında 11 olimpiyat sporcusu, İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi, İngiliz Sporda Sürdürülebilirlik Derneği, ABD merkezli araştırma kuruluşu Climate Central ve sporcuların oluşturduğu Avustralya merkezli bir hareket olan Frontrunners tarafından hazırlanan "Ateşten Halkalar: 2024 Paris Olimpiyatlarında Isı Riskleri" raporu yayımlandı.



Rapora göre, Paris'te sıcaklık değerlerinin 30 derecenin üstünde olduğu gün sayısı arttı. Fransa'da olimpiyat oyunlarının düzenlendiği dönemde ortalama sıcaklığın 3,1 derece ve gece sıcaklıklarını temsil eden ortalama minimum sıcaklıkların ise 3,3 yüksek olacağı öngörülüyor.



Sporcular, Tokyo'daki olimpiyat oyunlarının tarihteki en sıcak olimpiyat olduğuna dikkati çekerken, sıcaklıkların 34 dereceyi ve nem oranının yüzde 70'i aştığının altını çizdiler.



İklim değişikliği nedeniyle üst üste sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu dönemde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sıcaklıkların Tokyo'daki değerleri aşabileceği ve hayati risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.





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