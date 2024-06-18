Taha Akgül: 'Hedefim ikinci kez kazanmak'

2024 Paris Olimpiyatları'nda mindere çıkacak olan Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli güreşçi Taha Akgül açıklamalarda bulundu.



Olimpiyatlara fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olduğunu belirten Akgül, "Serbest güreş olarak aslında kalifikasyon müsabakalarında istediğimizi tam anlamıyla elde edemedik. İbrahim Çiftçi ile ben 2 tane vize alabildik. Dağıstanlı sporcuların tüm dünyaya dağılmasını buna sebep olarak gösterebilirim. Kendi kilomuzda bir tane Rus, Dağıstanlı sporcuyla yarışmıyoruz. Tüm ülkeler Dağıstanlı sporcuları transfer etti. Pasaport ve vatandaşlık verip yarıştırıyorlar. Şu an sıkletlerde 10'un üzerinde Dağıstanlı sporcuyla yarışıyoruz. Bu da serbest güreşi biraz etkilemeye başladı. Olimpiyatlara 97 ve 120 kiloda sadece ağırsıkletler gidebiliyor. Beraber gideceğiz ama biraz sayı anlamında sıkıntımız var. Takım kalabalık olduğu zaman stresi paylaşabiliyorsun. Bu anlamda biraz yalnız kaldık ama önemli değil. Biz bunun da üstesinden gelebiliriz. Bu olimpiyat böyle oldu. Olimpiyatlara, grekoromen takımımız 4, kadın takımımız 5 kişi gidiyor. Onlar sayı anlamında daha iyi durumlar. Grekoromen takımımızın daha iyi başarılar elde edeceğini düşünüyorum çünkü sayıları daha fazla. İnşallah ben grekoromende 2-3 madalya bekliyorum. Bizde de İbrahim Çiftçi bir sürpriz yapabilir, niye olmasın? Açık konuşmak gerekirse kendisi benim çırağımdır. 97 kilo çok zor bir sıklet, çok iyi rakipler var. İşi zor. Benim de işim yine aynı şekilde zor. Bunun için de idmanda varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz" diye konuştu.



"HEDEFİM 2. KEZ KAZANMAK"



Dünyada, olimpiyatlara katılan en tecrübeli sporculardan biri olduğunu kaydeden Akgül, "Olimpiyatlara kısa bir süre kaldı. En hazır şekilde nasıl gideceksek o şekilde gideceğiz. Zaten bütün sporcular oraya fiziksel olarak hazır şekilde gelecek. Önemli olan orada bizim psikolojimiz. Bütün sporcular zaten bir şekilde hazırlanıyor oraya ama psikolojik olarak bazıları kaldırıyor bazıları kaldıramayabiliyor. Biz inşallah kaldıran tarafta oluruz. Çünkü tecrübeliyiz ve daha önce bunu yaşadık. Olimpiyatlarda psikolojik taraf daha ağır basacak. Ben de takımın en tecrübeli isimlerden biri olarak bunun üstesinden gelebilir, bu yükün altından kalkabilirim inşallah. Bunu orada avantaja çevireceğim ve 2'nci kez olimpiyat şampiyon olacağım inşallah" ifadelerinde bulundu.





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