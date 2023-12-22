Beş kulüpten TFF'ye ret!
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının başkanlarını A Milli Takımı'ı desteklemek için Almanya'ya davet etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.
A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı Günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.
A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı Günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0