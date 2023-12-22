Beş kulüpten TFF'ye ret!

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.

Beş kulüpten TFF'ye ret!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının başkanlarını A Milli Takımı'ı desteklemek için Almanya'ya davet etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.

A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı Günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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