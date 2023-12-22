Beş kulüpten TFF'ye ret!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının başkanlarını A Milli Takımı'ı desteklemek için Almanya'ya davet etti.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Kasımpaşa başkanları, TFF'nin davetini geri çevirdi ve EURO 2024'ü takip etmek için Almanya'ya gitmedi.



A Milli Futbol Takımı, EURO2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı Günü Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.



