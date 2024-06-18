Galatasaray yakın takipte: Sofyan Amrabat

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Fiorentina'da olan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MANU'DA DEVAM EDEBİLİR
Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık geçiren Faslı oyuncunun İngiliz ekibinde devam etme ihtimalinin de olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Erik ten Hag'ın MANU'da devam etmesi halinde yıldız orta sahanın tekrar kadroya katılması talimatını vereceği aktarıldı.
GALATASARAY TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR
Bu gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın da oyuncu için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe almıştı. Bu hareket, transfer iddialarını da güçlendirmişti.
KISA SÜRE İÇİNDE BELLİ OLACAK
Bununla birlikte Sofyan Amrabat'ın geleceği hakkındaki gelişmelerin dinamik bir süreçte olduğu ve yakın zamanda netlik kazanacağı belirtildi.
Bonserivisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan 27 yaşındaki orta saha, kiralık geçirdiği MANU'da 30 maçta şans buldu.
Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Fiorentina'da olan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MANU'DA DEVAM EDEBİLİR
Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık geçiren Faslı oyuncunun İngiliz ekibinde devam etme ihtimalinin de olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Erik ten Hag'ın MANU'da devam etmesi halinde yıldız orta sahanın tekrar kadroya katılması talimatını vereceği aktarıldı.
GALATASARAY TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR
Bu gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın da oyuncu için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe almıştı. Bu hareket, transfer iddialarını da güçlendirmişti.
KISA SÜRE İÇİNDE BELLİ OLACAK
Bununla birlikte Sofyan Amrabat'ın geleceği hakkındaki gelişmelerin dinamik bir süreçte olduğu ve yakın zamanda netlik kazanacağı belirtildi.
Bonserivisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da bulunan 27 yaşındaki orta saha, kiralık geçirdiği MANU'da 30 maçta şans buldu.