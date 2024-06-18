Real Madrid'den Arda Güler'e destek paylaşımı

Salih bugünkü maçta sana başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İşte Borussia Dortmund'un paylaşımı;







ifadeleri kullanıldı.İşte Borussia Dortmund'un paylaşımı;

Real Madrid Kulübü, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki karşılaşacağı Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.Kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda,ifadeleri kullanıldı ve Arda Güler'e özel bir görsel paylaşıldı.Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başardı.İşte Real Madrid'in Arda Güler için yaptığı paylaşım;Öte yandan Borussia Dortmund Kulübü de milli oyuncu Salih Özcan'a Gürcistan maçı öncesi başarılar diledi.Dortmund'un X hesabından yapılan paylaşımda,