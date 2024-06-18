Real Madrid'den Arda Güler'e destek paylaşımı
Real Madrid Kulübü, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki karşılaşacağı Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu. Daha sonra Borussia Dortmund da milli oyuncu Salih Özcan'a başarılar diledi.
Real Madrid Kulübü, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'teki karşılaşacağı Gürcistan maçı öncesi Arda Güler'e destek paylaşımında bulundu.
Kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 serüvenine başlıyor!" ifadeleri kullanıldı ve Arda Güler'e özel bir görsel paylaşıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başardı.
İşte Real Madrid'in Arda Güler için yaptığı paylaşım;
DORTMUND DA PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan Borussia Dortmund Kulübü de milli oyuncu Salih Özcan'a Gürcistan maçı öncesi başarılar diledi.
Dortmund'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Salih bugünkü maçta sana başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İşte Borussia Dortmund'un paylaşımı;
Kulübün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Türk milli oyuncumuz, bugün EURO 2024 serüvenine başlıyor!" ifadeleri kullanıldı ve Arda Güler'e özel bir görsel paylaşıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başardı.
İşte Real Madrid'in Arda Güler için yaptığı paylaşım;
DORTMUND DA PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan Borussia Dortmund Kulübü de milli oyuncu Salih Özcan'a Gürcistan maçı öncesi başarılar diledi.
Dortmund'un X hesabından yapılan paylaşımda, "Salih bugünkü maçta sana başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İşte Borussia Dortmund'un paylaşımı;
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0