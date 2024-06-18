Bayern Münih, Tah için indirim bekliyor!

Bayern Münih, Bayer Leverkusen forması giyen Jonathan Tah için teklifini yaptı. İşte Leverkusen'in oyuncu için istediği ücret...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Tah için indirim bekliyor!
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18 Haziran 2024 16:57
Geçen sezon şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Jonathan Tah'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Alman devinin oyuncu için 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Bayer Leverkusen'in ise 40 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu aktarıldı.

Bu ücreti fazla bulan Bayern'in Leverkusen cephesinden indirim talep ettiği kaydedildi.

Bayer'de bir sezon daha sözleşmesi bulunan Tah, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 49 maça çıktı ve 6 gol, 1 asist yaptı.

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