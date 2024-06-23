Beşiktaş'ın yıldızına 10 milyonluk teklif

Beşiktaş Yönetimi bir yandan kaliteli transferlerle kadroyu güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan eldeki verimsiz isimlerle yolları ayırmayı planlıyor.
10 MİLYON EURO
Kiralıktan dönecek olan Rosier, Onana, Montero ve Hasic'in yanı sıra yüksek yıllık ücret ödenen Amartey, Aboubakar ve Bakhtiyor'un makul koşullarla satılması düşünülüyor.
CSKA Moskova'dan 4,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde oynayabilse de yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor.
Rusya liginin en önde gelen ekiplerinden Zenit'in Bakhtiyor'a olan ilgisi ise devam ediyor. Yeni sezonda 100. kuruluş yılını kutlayacak olan Zenit'in 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a çok cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Rus ekibinin 10 milyon euroya yaklaşan bir teklifle Bakhtiyor'u kadrosuna katmaya planladığı öğrenildi.
KALMAK İSTİYOR
Rusya liginde 7 yabancı oyuncu forma giyebiliyor. Kazak vatandaşı olan Bakhtiyor ise yerli futbolcu statüsünde oynayabiliyor. Zenit'in Rusya ligini yakından tanıyan deneyimli futbolcuyu bu nedenle transfer etmek istediği aktarıldı. Ancak Bakhtiyor şu an Rusya'ya çok sıcak bakmıyor. Kazak futbolcu Beşiktaş'ta kalmak veya Avrupa'da bir kulübe gitmek istiyor.
Bu noktada Zenit'in Bakhtiyor'u ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. Kazak futbolcu, Rus ekibinin teklifini kabul ederse Beşiktaş 8-9 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedelini kasasına koyabilecek. Bakhtiyor da bir yıl sonra Rusya'ya geri dönecek.
Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıkarken bir gol attı. Kazak oyuncu sakatlığı yüzünden 9 maçta görev yapamadı.
10 MİLYON EURO
Kiralıktan dönecek olan Rosier, Onana, Montero ve Hasic'in yanı sıra yüksek yıllık ücret ödenen Amartey, Aboubakar ve Bakhtiyor'un makul koşullarla satılması düşünülüyor.
CSKA Moskova'dan 4,5 milyon euro bonservisle transfer edilen Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov yerli statüsünde oynayabilse de yeni sezon kadro planlamasında yer almıyor.
Rusya liginin en önde gelen ekiplerinden Zenit'in Bakhtiyor'a olan ilgisi ise devam ediyor. Yeni sezonda 100. kuruluş yılını kutlayacak olan Zenit'in 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a çok cazip bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Rus ekibinin 10 milyon euroya yaklaşan bir teklifle Bakhtiyor'u kadrosuna katmaya planladığı öğrenildi.
KALMAK İSTİYOR
Rusya liginde 7 yabancı oyuncu forma giyebiliyor. Kazak vatandaşı olan Bakhtiyor ise yerli futbolcu statüsünde oynayabiliyor. Zenit'in Rusya ligini yakından tanıyan deneyimli futbolcuyu bu nedenle transfer etmek istediği aktarıldı. Ancak Bakhtiyor şu an Rusya'ya çok sıcak bakmıyor. Kazak futbolcu Beşiktaş'ta kalmak veya Avrupa'da bir kulübe gitmek istiyor.
Bu noktada Zenit'in Bakhtiyor'u ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ifade edildi. Kazak futbolcu, Rus ekibinin teklifini kabul ederse Beşiktaş 8-9 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedelini kasasına koyabilecek. Bakhtiyor da bir yıl sonra Rusya'ya geri dönecek.
Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş formasıyla 37 resmi maça çıkarken bir gol attı. Kazak oyuncu sakatlığı yüzünden 9 maçta görev yapamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU